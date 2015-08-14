Свежий выпуск Узнай свой край Бектур КАДЫРОВ

Инициаторы и основные организаторы фестиваля – КНГО и Министерство образования и науки РК. В его подготовке и проведении участвуют Национальный историко-культурный музей «Улытау», историко-гео­графическое общество «Авалон», проект «Улытау».

Выбор места не случаен. Улытау – это сердце казахской земли, бывшее средоточием политической и военной власти. Именно там проводились народные собрания – курултаи, назначались сборы войск, организовывались центры летней торговли для кочевого населения, поскольку это был географический центр страны. Кроме того, на территории Улытау находится один из древних заповедников. Свидетельством былого значения этих мест стали топонимы, имеющие в своем составе термин «қорық». «Хан Қорық» был заповедной территорией и строго охранялся для охоты феодальной знати.

В фестивале примут участие члены КНГО, студенты семи казахстанских вузов, краеведы, специалисты по развитию экотуризма – всего порядка 90 человек. Цель мероприятия – показать молодежи Казахстана красоту и историко-культурное наследие региона, рассказать о его исторической значимости, познакомить с национальными традициями и обрядами, а также с работой музея-заповедника. После окончания «Хан Қорық» будет решен вопрос о периодичности и месте проведения фестиваля – в Казахстане немало мест очень интересных и познавательных.

Добавим, что Казахстанское национальное географическое общество создано в октябре 2013 года и работает в пяти приоритетных направлениях: география и климат; окружающая среда и природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия и краеведение; историко-культурное наследие и этнография.

Фестиваль «Хан Қорық» начнется 18-го и завершится 22 августа.