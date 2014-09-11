Статьи В 100 лет без одиночества Любовь ДОБРОТА, Шымкент

– Ой, а я же нарядное платье приготовила и не надела! – всплескивает руками Надежда Кузьминична при моем появлении. – Надо хоть причесаться! Поверьте, женщина в любом возрасте хочет выглядеть хорошо!



17 сентября Надежде Пугачевой (в девичестве Будилиной) исполняется 100 лет. Практически всю свою жизнь она прожила в Южном Казахстане, приехав сюда вместе с родителями в середине 20-х годов прошлого столетия из Казани.



– Здесь я выросла и состарилась, – начинает неспешный рассказ о своей нелегкой судьбе Надежда Кузьминична. – Мама рассказывала, что мой папа погиб вскоре после окончания гражданской войны. Мне тогда едва исполнилось 8 месяцев. Мама снова вышла замуж и с новым мужем переехала жить на юг Казахстана. Она занималась детьми и домашним хозяйством, а отец работал бригадиром на Чимкентcкой железной дороге в ПЧ-15. Удивительно, но он относился ко всем детям одинаково, не разделяя на своих и чужих. Все мои «университеты» – это ликбез. Детей в семье было много, и родители не могли нас учить, заявив, что каждый должен сам пробивать себе дорогу в жизни.



Старшая, Надежда, уже с 14 лет стала работать, устроившись в столовую областной больницы. В 33 года она вышла замуж за своего сверстника Ивана Пугачева, работавшего бухгалтером на железной дороге. Свадьбу сыграли летом, пригласив самых близких друзей и родителей и накрыв стол во дворе дома под огромной урючиной. Муж оказался серьезным, покладистым и надежным человеком. Через полтора года в семье появилась дочь Лидия. Еще через 3 года – сын Юра, а перед самым началом войны – Геннадий.



Ивана Никитича призвали на фронт сразу же после начала Великой Отечественной войны. Воевал он целых 4 года, изредка присылая супруге и детям короткие весточки, в которых оптимистично заявлял о неминуемой победе и скором возвращении домой. Он не стал сообщать о тяжелых ранениях и контузии, чтобы не расстраивать жену, которой и без того было не просто одной поднимать детей. Надежда Кузьминична была на седьмом небе от счастья, увидев на пороге вернувшегося с войны мужа. Ладно, что контуженный и ослабленный, главное – живой, а уж она его выходит и на ноги поставит!..



Вместе супруги прожили 62 года. Дочь Лидия и еще одна девочка умерли в раннем возрасте, сын Юра 40 лет проработал водителем на автобусном маршруте Ташкент – Алма-Ата, Геннадий – монтажником-высотником на фосфорном заводе. Оба сына обзавелись своими семьями, подарив бабушке с дедушкой пятерых внуков.



– Четыре внучки и внук выросли на наших глазах, в нашем доме, который всегда был наполнен детскими голосами, – Надежда Кузьминична вытирает навернувшиеся на глаза слезы. – Все институты окончили, учеными и инженерами стали, хорошо зарабатывают. Зачем им старуха? Лишняя обуза, да и только! Я не держу на них обиды, Бог им судья. Иногда только становится больно и досадно: откуда такое равнодушие?!



Последние 13 лет Надежда Пугачева живет в Доме престарелых и инвалидов ЮКО, являясь его долгожительницей. Попала она сюда как одиноко проживающая старушка после того, как умерли сыновья и снохи, а внуки после распада Союза уехали в Россию и обосновались в Москве. С тех пор бабушка не получала от них никакой весточки. Собственно, по этой причине долго не соглашалась переезжать в Дом престарелых и инвалидов. До последнего надеялась, что внуки-таки вспомнят о ней и будут ее искать.



Она и сейчас не пропускает программу "Жди меня", а вдруг они уже ищут свою бабушку, чьи заботливые руки сопровождали их первые годы жизни?! Как самые дорогие реликвии женщина хранит фотографии в рамках, на которых запечатлены самые счастливые мгновения ее жизни. Надежда Кузьминична по-прежнему читает газеты и книги, активно общается с жителями Дома престарелых и никогда не жалуется на свою судьбу и уж тем более на одиночество.



– Надежда Кузьминична держится молодцом, – подключается к разговору соседка по комнате Анна Пронкина. – От нее никогда слова худого не услышишь, напротив, всегда излучает оптимизм. Мы вместе живем уже 13 лет. Порой родные люди не уживаются, а нам комфортно друг с другом. Возможно, потому, что у нас дни рождения почти в один день. Мне 16 сентября 81 год исполнится, а Надежде Кузьминичне на следующий день – все сто! Традиционно на день рождения устраиваем чаепитие, приглашаем гостей. Знаю, что руководство нашего учреждения готовится широко отметить юбилей моей подруги. Так что у нас впереди – счастливые дни!

