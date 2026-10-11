В 12-этажном ЖК Астаны произошел пожар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане пожарные спасли трех человек, в том числе ребенка, при возгорании в 12-этажном жилом комплексе в районе Сарайшык, передает Kazpravda.kz.

Пожар произошел на улице А-52. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в кабельной шахте с первого по девятый этаж горит электрокабель.

Пожарные приступили к тушению огня и спасению жильцов.

«В ходе аварийно-спасательных работ по лестничному маршу спасены три человека, в том числе один ребенок. Возгорание ликвидировано на участке протяженностью 27 погонных метров. Распространения огня удалось не допустить», — сообщили в МЧС Казахстана.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что при обнаружении пожара необходимо сразу звонить по номеру 112. Во время возгорания нельзя пользоваться лифтами, следует выполнять указания сотрудников экстренных служб.