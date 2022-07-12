В 13,5 млн тенге обошлись бюджету фейковые породистые овцы в Шымкенте

Жителя города Шымкента осудили за хищение бюджетных денег по программе развития агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Шымкенту окончил досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств по программе «Развития АПК на 2017-2021 годы».

«Так, житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени двух крестьянских хозяйств предоставил заявку в управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента по приобретению породистых овец и возмещения затрат на корма на сумму 13,5 млн тенге.

Однако в рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды», – рассказали в агентстве.

Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.