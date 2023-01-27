В 14 раз увеличилось количество защитных предписаний, выписанных домашним абьюзерам в Казахстане за 11 лет
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Насихат Оркушпаева
Несмотря на постоянное совершенствование законодательства, профилактику и повышение правовой грамотности населения, проблема семейно-бытового насилия все еще актуальна. При этом случаи, приводящие к тяжелым последствиям для здоровья жертв и даже к летальным исходам, не просто повторяются из года в год, а словно соревнуются в каком-то негласном антирейтинге. Абьюзеры будто устраивают состязания по жестокости, изощренности и безжалостности своих деяний.