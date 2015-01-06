В 2014 году Аксуская ТЭС установила два рекорда

Технологии
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Сергей ГОРБУНОВ, Аксу
Для коллектива Аксуской электростанции АО "Евро­азиатская энергетическая корпорация" минувший год стал особенным: работники ТЭС поставили сразу два рекорда, сообщает Kazpravda.kz. Первый из них заключается в том, что годовой план по выработке электро­энергии выполнен всего за 11 месяцев и 23 дня и составил 15 млрд 999 млн кВт-ч.

По словам директора Аксуской ТЭС АО "ЕЭК" Владимира Фенева, последние 5 лет объемы потребления электроэнергии в стране увеличиваются в среднем на 4–4,5% в год. Что объяс­няется развитием и ростом промышленности Казах­стана. Поэтому станция работает по определенному графику, учитывая нужды своих потребителей. Всего же за 2014 год энергетики выработали около 16,5 млрд кВт-ч. За всю поч­ти полувековую историю предприятия количество выработанной электроэнергии лишь в 1977 году превысило отметку 16 млрд кВт-ч.
Следом за этим рекордом последовал еще один – досрочное выполнение годового плана по реализации электроэнергии.

Таким образом, коллектив Аксуской электрической станции АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" дважды в прошлом году перевыполнил годовые планы. В достижении этих показателей ведущую роль сыграла осуществляемая с 2001 года программа реконструкции оборудования. Благодаря этому 5 энергоблоков ТЭС прошли комплексную модернизацию. Установленная мощность станции достигла 2 450 МВт, что превышает проектную.

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