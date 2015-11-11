В 2015 году шести тысячам иммигрантов разрешили работать в Астане

Общество
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Фото с сайта uralskweek.kz
За январь – октябрь 2015 года столичными властями выдано свыше 6 тыс. разрешений на осуществление трудовой деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По словам руководителя управления миграционной полиции, общая сумма выданных патентов составила 91 556 508 тенге. В настоящее время сумма платежа по индивидуальному подоходному налогу составляет 2 МРП в месяц, или 3 964 тенге. Данный патент может быть оформлен на срок от одного до 12 месяцев.

В то же время 790 иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за то, что не оформили разрешения по трудовым иммигрантам.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития, на 1 июня 2015 года в Казахстане действовали 36 864 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС). Из них 2 038 выданы по первой категории (руководители и их заместители), 6 411 – по второй категории (руководители структурных подразделений).

Напомним, выдача разрешительных документов осуществляется УМП на основании Закона РК "О миграции населения" и "Правил выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, а также регистрации, формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов" от 08 февраля 2014 года.

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