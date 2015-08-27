В 2016 году Беларусь проведет очередной Координационный совет генпрокуроров СНГ

Генеральная прокуратура Республики Беларусь в 2016 году проведет следующее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Я от своего имени, от имени президента Республики Беларусь хочу пригласить вас в следующем году в Минск. Кто нашу страну не видел – увидит, кто неоднократно побывал, думаю, что мы сможем вас порадовать чем-то новым. Будем готовиться к совещанию, учтем все приоритеты, предпочтения. Так что не стесняйтесь", – сказал генпрокурор Республики Беларусь Александр Конюк.
"А подготовку к проведению следующего совещания КСГП мы начнем после сегодняшнего ужина", – добавил он.
Принятое решение будет отображено в итоговом документе.