Экономика
В 2016 году рост производства в растениеводстве составил около 8% – МСХ
Талгат Исенов
Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов на коллегии ведомства подвел итоги в растениеводческой отрасли за 2016 год, передает Kazpravda.kz.

"Благоприятные погодные условия и оказываемая господдержка позволили в прошлом году обеспечить в растениеводстве прирост производства на 7,8 процента. В частности отмечается увеличение валовых сборов зерна на 2 миллиона тонн, маслосемян – на 355 тысяч тонн, овощебахчевых культур – на 354 тысяч тонн, сахарной свеклы – на 171 тысячу тонн.

Рост сбора востребованных культур был достигнут благодаря диверсификации структуры посевных площадей", – заявил Айтуганов.

Вместе с тем вице-министр выразил обеспокоенность по поводу снижения объема применяемых минеральных удобрений.

"По итогам прошлого года объем применения минеральных удобрений составил 260,9 тысячи тонн, что ниже уровня 2015 года на 30 тысяч тонн. В 2017 году запланировано приобретение 277,1 тысячи тонны минеральных удобрений. Данная ситуация складывается из-за того, что акиматы областей перенаправляют бюджетные средства, предусмотренные на приобретение удобрений, на другие направления субсидирования", – отметил спикер.

В частности Айтуганов остановился на акимате Костанайской области (объем субсидий там на 2017 год запланирован на 45% меньше, чем в 2014 году) и акимате Акмолинской области (на 24% меньше уровня 2015 года).

"Мы рекомендуем акиматам областей не допускать отвлечение бюджетных средств на другие цели", – сказал вице-министр.

Отметим, что Правительство РК ранее неоднократно заявляло, что АПК должен стать новым драйвером экономики Казахстана в 2017–2021 годах.

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