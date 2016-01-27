В 2016 году завершат обучение 144 педиатра, получивших образование по новым программам Официально 673 Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК

Как сообщалось ранее, с 2007 года в Казахстане внедрена новая система подготовки врачей всех специальностей, в том числе педиатров. Новые программы предусматривают общую для всех врачей базовую подготовку в течение 5 лет, дальнейшую профилизацию по ключевым клиническим специальностям в интернатуре (терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология) и обязательную резидентуру для всех узких врачебных специальностей, включая педиатрию.



Данные изменения направлены на повышение качества подготовки врачебных кадров. Если говорить об обучении педиатров, то по новым стандартам объем часов, выделенных на их подготовку, вырос почти в два раза (с 4 914 часов по Государственному общеобязательному стандарту образования 2003 года до 8 520 часов по Государственному общеобязательному стандарту образования 2007 года).

На сегодняшний день обеспеченность педиатрами в республике на 10 тыс. населения составляет 3,6, что в два раза выше показателя стран Европейского союза.

