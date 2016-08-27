В 2017 году цена на нефть составит около $60 за баррель - аналитики

Фото из архива "КП"
С прогнозом цены барреля нефти на 2017 год выступили аналитики инвестбанка Bank of America Merrill Lynch. Они утверждают, что цена составит $61, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Вместе с тем они делают оговорку, что стоимость барреля тесно увязана с курсом национальной валюты США. Повлиять на прогноз способна активная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Накануне с заявлением о том, что есть основания для повышения учетной ставки, выступила глава ФРС Джанет Йеллен. По ее словам, это связано с укреплением ситуации на рынке труда, а также прогнозом по стабилизации экономических показателей. Джанет Йеллен пояснила, что повышение учетной ставки отразится на курсе доллара в сторону его укрепления. В конечном итоге нефть для ведущих торги в иной валюте трейдеров станет дороже.