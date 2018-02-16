В 2018 году планируется довести вещание казахстанских радиосетей в приграничные зоны РК

В 2018 году вещание отечественных радиостанций будет доступно в приграничных зонах Казахстана. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства информации и коммуникаций сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Вещание республиканских радио также требует эффективной работы. К примеру, 2 миллиона человек не могут слушать "Казахское радио", а радио "Шалқар" не доходит до 5 миллионов человек. Это в особенности касается приграничных зон страны. В этом году планируется довести радиосеть 12 районам страны, которые находятся в приграничных зонах и охватывают 300 тысячи человек в Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанских областях. В будущем мы планируем расширить данную работу" ,- сказал Даурен Абаев.