В 2020 году транзитом через Казахстан будут проходить порядка 2 миллионов контейнеров.
Жанат Тукпиев
В АО "НК "КТЖ" прогнозируют что в 2020 году транзитом через Казахстан будут проходить порядка 2 миллионов контейнеров. Об этом на пресс –конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице – президент по логистике АО "НК "КТЖ" Санжар Елюбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе пресс – конференции председатель Комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций НПП "Атамекен" Мурат Абенов задал вопрос АО "НК "КТЖ". По его словам в 2018 году намечаются большие планы.
"На недавней встрече в Варшаве сообщили, что через Казахстан численность китайских грузов вырастет в 2 или 3 раза. На 21 процент кажется. За счет чего будет этот рост? За счет новых путей", - задал вопрос Абенов.
"В 2011 году через Казахстан проходило транзитом в сторону Европы 1000 контейнеров. По результатам 2017 года мы имеем 201 тысячу контейнеров. В этом году мы предполагаем и прогнозируем, что будет практически двойное увеличение. Это направление Китай –Европа", - ответил Елюбаев.
Он также подчеркнул, что если посмотреть на структуру транзита, то сопредельные страны значительно увеличивают свой транзит в рамках увеличения роста своей экономики.
"С точки зрения транзита из Китая в Европу, который шел морским транспортом, а там объемы большие - от 20 до 30 миллионов контейнеров в год. Соответственно мы имеем не ограниченный потенциал. Поэтому рост идет серьёзный. Также благодаря сопряжению политики «Нурлы Жол» и «Один пояс – Один путь», а также благодаря инфраструктурному развитию - мы на сегодняшний день имеем такие цифры. Прогнозируем, что в 2020 году транзитом через Казахстан пройдет порядка 2 миллиона контейнеров. Это очень серьезная цифра, с точки зрения инфраструктуры, коридоров, альянсов. Мы всегда готовы обеспечить подвижным составом",- заключил Елюбаев.