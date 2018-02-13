В 2023 году казахстанцы получат паспорта и удостоверения личности на основе латинской графики
Жанат Тукпиев
В 2023 году казахстанцы получат паспорта и удостоверения личности на государственном языке на основе латинской графики. Об этом на заседании в Правительстве РК сообщил вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Второй этап 2021-2023 годы - обеспечение выдачи паспортов и удостоверений личности гражданина Казахстана и иных документов на государственном языке на основе латинской графики, организация семинаров и лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого населения", - сказал Кожагапанов.
Вице- министр также отметил, что третий этап перехода на латинскую графику будут реализовываться в 2024 - 2025 годы.
"Будет перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно, а также поэтапный переход делопроизводства организаций образования на латинскую графику» - сказал Ерлан Кожагапанов.