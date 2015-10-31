В 2050 году 70% населения планеты будут горожанами – ООН

В мире
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Фото: un.org
31 октября отмечается Всемирный день городов. В послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун напомнил о стремительной урбанизации мира и призвал к новым подходам к устойчивому развитию населенных пунктов. По прогнозам, к 2050 году 70% населения планеты будут горожанами, передает Kazpravda.kz.

Такая стремительная урбанизация мира оказывает огромное влияние на то, какой станет в будущем судьба человечества, говорится на сайте Центра новостей ООН.

Так, в 2014 году численность городского населения достигла 3,9 млрд. В 2050 году горожан будет 6,3 млрд.

Тема Дня в этом году – "Проектировать так, чтобы люди жили вместе". Она посвящена строительству экологически устойчивых, интегрированных в социальном плане и процветающих населенных пунктов.

"Качественное городское проектирование может способствовать преодолению части проблем, связанных с изменением климата. Хорошие проектные решения способствуют смягчению последствий бедствий. С помощью таких решений можно повысить степень безопасности наших городов, сделать их более чистыми и интегрированными, а условия проживания в них – более равными", – сказал генеральный секретарь ООН.

Он подчеркнул, что хорошее планирование содействует обеспечению равного доступа к услугам, рабочим местам и возможностям.

Пан Ги Мун напомнил, что подходы к решению проблем стремительной урбанизации занимают видное место в недавно принятой Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В одной из 17 целей говорится о необходимости "обеспечить безопасность, жизнестойкость и устойчивость городов и населенных пунктов".

Генеральный секретарь ООН напомнил, что в октябре 2016 года в Кито, Эквадор, состоится Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III). Ее участники обсудят новую повестку дня в области развития городов.

В последние годы в мире растет число мегаполисов, определяемых как крупные городские агломерации с населением свыше 10 млн человек. Но пока доля людей, живущих в таких городах, относительно невелика. В 2015 году в мегаполисах проживали 10% населения мира. Самой густонаселенной городской агломерацией в мире является Токио с населением 37,2 млн человек. Далее следуют Дели (22,7 млн), Мехико и Нью-Йорк (по 20,4 млн), Шанхай (20,2 млн) и Сан-Паулу (19,9 млн).

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