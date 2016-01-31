В 336 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 336 километрах от Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Как сообщается, эпицентр землетрясения был расположен в 336 км на юге от Алматы на территории Китая.
"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 31 января 2016 года в 00.27 зарегистрировано землетрясение", – говорится в распространенной информации.
Энергетический класс землетрясения – 9,7. Глубина залегания составила 5 километров.
Отметим, что, по данным сейсмологов, землетрясение на территории РК не ощущалось. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.