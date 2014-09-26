В 4 раза вырос импорт российских автомобилей в Казахстане Экономика 635 Айнур Курамысова

Импорт российских автомобилей в Казахстане за последние 3 года вырос в 4 раза, сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Рахим Ошакбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Актуальными проблемами остаются вопросы по автотранспорту. Сейчас прямого доступа без уплаты утилизационного сбора автомобили казахстанской сборки в Российской Федерации не имеют. Они (казахстанские автопроизводители - Прим.автора) сейчас пытаются решать этот вопрос тем, что заключают дистрибьюторские соглашения с официальными дилерами, но тем не менее таких встречных барьеров в Казахстане нет, и поэтому мы видим такие цифры: за последние 3 года импорт российских автомобилей в Казахстан вырос в 4 раза. Ну и вы можете наблюдать, что на наших дорогах появилось очень много дешевых российских автомобилей", – сказал Ошакбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.



Также, продолжил он, большой проблемой является тот факт, что госполитика поддержки различных отраслей в Казахстане и России разная: "Допустим в России есть больше бюджетных возможностей по поддержке того же автопрома, чем у нас. И в результате они имеют преимущества в цене, потому что она сегодня не совсем справедливая. И в итоге эти товары поступают в большей степени на наш рынок, нежели наши к ним".