В 50 км от Нур-Султана: состояние школьного спортзала возмутило казахстанцев
Екатерина Елисеева
В сети появилась фотография спортзала Ижевской средней школы под Нур-Султаном, состояние которого вызвало бурю негодования у людей, передает Kazpravda.kz.
"Ижевская средняя школа, Аршалынский район, 50 км от столицы, не было капитального ремонта со времен СССР, крыша бежит, более 300 детей учатся в антисанитарных условиях. Как такое можно допускать, куда смотрят депутаты? И таких школ множество!"– говорится в посте в Instagram.
Пользователи оставили множество комментариев под постом, отметив, что не узнают родной спортзал в таком состоянии.
"Не сразу поняла, о чем речь, пока не прочла. Как будто нарисовано море...", "...не узнала сразу родной школьный спортзал", "Родная школа, помню ее другой: секции легкой атлетики и лыжи, баскетбол, фото кружок и т. д, все было бесплатно, у нас глаза горели, готовы были пропадать там. Как же мы жили. Грустно видеть ее в таком состоянии", "Что врать, я его лично красил с одноклассниками в 99 году", "Я закончила эту школу 2 года назад. Пока я училась, нам всегда говорили, что скоро будет капитальный ремонт. Обещали сделать крышу, а после и само помещение. Но это все пустые обещания", – пишут пользователи сети.
В свою очередь, акимат Аршалынского района сообщил следующее: Ижевская средняя школа была построена в 1967 году. Проектная мощность на 350 мест. На данный момент в школе обучается 325 учеников. В 2016 году на ремонт кровли столовой по программе развития регионов было выделено 1 миллион 90 тысяч тенге, на текущий ремонт актового зала - 748 тысяч 900 тенге, на текущий ремонт освещения - 98 тысяч 100 тенге.
"Касательно спортивного зала данной школы, поясняем, что текущее состояние было вызвано аварийным состоянием кровли. В связи с чем, в 2018 году был проведен текущий ремонт кровли спортзала на общую сумму 1 миллион 581 тысяча 100 тенге. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на текущий ремонт, и в 2020 году на восстановительные внутренние работы спортзала выделен 1 миллион 950 тысяч тенге. Ремонт планируется начать с мая текущего года", – говорится в ответе акимата.