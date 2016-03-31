В $720 тыс. оценил Top Gear срыв съемок в Казахстане

Культура
Ущерб от срыва съемок автомобильного шоу Top Gear в Казахстане оценили в 500 тысяч фунтов стерлингов ($720 тыс.), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Как пояснили представители "Би-би-си", отмена съемок произошла не по вине Top Gear. Ведущие шоу вместе с технической командой из 40 человек вернулись в Лондон, так как не смогли 26 марта вылететь из Москвы в Астану рейсом "Аэрофлота".
Отмечается, что съемки в Казахстане перенесены на более поздний срок. В дальнейшем "Би-би-си" планирует найти возможность взыскать стоимость перелетов.
Компания "Аэрофлот" 26 марта сообщила о приостановке полетов в Казахстан из-за отсутствия разрешительной документации от принимающей стороны. В общей сложности было отменено шесть рейсов, однако на следующий день полеты возобновились.
Ранее сообщалось, что экстремальный "Гелендваген" для съемок Top Gear уже прибыл в Алматы.
Top Gear – популярная британская телепередача об автомобилях, которая в 2012 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как телепроект с наибольшим числом зрителей в мире. Выходит с 1977 года и считается одним из самых коммерчески успешных шоу телерадиокорпорации BBC. Еженедельно Top Gear смотрели 350 млн зрителей в 170 странах.
Как пояснили представители "Би-би-си", отмена съемок произошла не по вине Top Gear. Ведущие шоу вместе с технической командой из 40 человек вернулись в Лондон, так как не смогли 26 марта вылететь из Москвы в Астану рейсом "Аэрофлота".
Отмечается, что съемки в Казахстане перенесены на более поздний срок. В дальнейшем "Би-би-си" планирует найти возможность взыскать стоимость перелетов.
Компания "Аэрофлот" 26 марта сообщила о приостановке полетов в Казахстан из-за отсутствия разрешительной документации от принимающей стороны. В общей сложности было отменено шесть рейсов, однако на следующий день полеты возобновились.
Ранее сообщалось, что экстремальный "Гелендваген" для съемок Top Gear уже прибыл в Алматы.
Top Gear – популярная британская телепередача об автомобилях, которая в 2012 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как телепроект с наибольшим числом зрителей в мире. Выходит с 1977 года и считается одним из самых коммерчески успешных шоу телерадиокорпорации BBC. Еженедельно Top Gear смотрели 350 млн зрителей в 170 странах.