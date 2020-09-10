В 8,5 раза увеличат объем производства электронной промышленности РК за 3 года
Экономика
Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина проведено совещание по вопросам развития электронной промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В Казахстане функционируют 64 предприятия, производящих электронную продукцию. Численность работников отрасли – 1,6 тыс. человек. В 2019 году объем производства продукции электронной промышленности составил 44,5 млрд тг, увеличившись к 2018 г. на 35%. При этом доля местного содержания данных продуктов с учетом общего импорта (порядка 1 трлн тг) составляет лишь 4%.
В сфере электронной промышленности на сегодняшний день освоены новые конечные виды продукции: печатные платы (АО "Завод им. С.М. Кирова"), телекоммуникационное оборудование (ТОО "Digital System Servis"), электронные приборы учета воды, тепла и электричества, модули для беспроводной передачи данных (ТОО "Корпорация Сайман", ТОО "Орион-система" и др), компьютеры (АО "Завод им. С.М. Кирова", ТОО "PS4U" и др.), цифровые видеокамеры (НПО "Перспектива", ТОО "NG Vision"), радиостанции (ТОО "РТС Инжиниринг").
В целях стимулирования дальнейшего роста отечественного содержания в электронной промышленности будут приняты дополнительные меры господдержки путем увеличения оффтейк-контрактов с отечественными производителями, введения льготного кредитования для покупки компьютеров отечественной сборки через торговые сети, выделения финансовых средств на НИОКР в сфере электронной промышленности и др.
Поставлена цель к 2024 году довести среднегодовой объем производства электронной промышленности до 382,6 млрд тг (рост в 8,5 раз), объем экспорта – до 45 млрд тг, долю местного содержания в закупках государственного и квазигосударственных секторов – до 30% и 20% соответственно. Будут созданы свыше 60 тыс. новых рабочих мест со среднегодовым приростом в 28 тыс.чел.
Особое внимание участники совещания уделили реализации поставленной Главой государства в Послании народу Казахстана задачи по устранению цифрового неравенства и обеспечению детей из социально уязвимых семей компьютерной техникой. Так, 9 отечественных производителей до конца 2020 года произведут и поставят в школы страны дополнительно 606 тыс. единиц компьютерной техники (351 тыс. компьютеров и 255 тыс. ноутбуков). К 2024 году отечественное производство компьютерной техники будет увеличено в 5 раз до 165 млрд тг.
В совещании приняли участие министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, торговли и интеграции – Бахыт Султанов, руководители других министерств и ведомств, а также председатель правления АО "Қазақтелеком" Куанышбек Есекеев.
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