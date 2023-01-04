В аэропортах Узбекистана для туристов заработала система tax free

В 5 аэропортах Узбекистана внедрена система tax free, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал АО «Uzbekistan Airports».

Фото: t.me/uzbairportsuz

Cтойки tax free, установленные Государственным налоговым комитетом, в тестовом режиме начали работать в аэропортах городов Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.

Система tax free подразумевает возврат иностранцам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в Узбекистане. Это сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и многое другое.

Как уточняется в сообщении, чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нем чеки за совершенные покупки.

«При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку tax free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж.

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему tax free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также товар не должен быть открыт и использован. На различные категории товаров пассажир может вернуть до 90% от суммы НДС.

Сотрудники налогового комитета, проверив соответствие товара всем критериям, оформляют кэшбек», – рассказали в компании.

Кэшбек оформляется на карту пассажира и выплачивается после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.