В «Аэропорте» вручили ключи Свежий выпуск 478 Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область

Даурен Саринов работает начальником пожарной части № 1 Костаная ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области». У него с женой двое детей. Четыре года назад молодая семья встала в очередь на получение жилья. Нынче им вручили ключи от трехкомнатной квартиры. В числе новоселов также – Михаил Раба, Асхат Кущегулов, Бахытбек Шахшин и Дастан Жакешов. В новом доме сразу же идет подключение газа и света в присутствии хозяев квартир. Температурный режим отопления каждый может регулировать на свое усмотрение, счетчик подведен к квартире.

Микрорайон «Аэропорт» – один из самых перспективных, там будут построены новые многоэтажные дома, школа, другие социальные объекты. О выделении жилья в рамках Госпрограммы «Доступное жилье-2020» по категории «Молодая семья» молодым специалистам ходатайствовало руководство службы пожаротушения.



