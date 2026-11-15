В аэропорту Алматы открыли обновленный терминал внутренних рейсов

После реконструкции терминал Т1 сможет обслуживать до 9 млн пассажиров в год

Фото: Минтранспорта

В Международном аэропорту Алматы официально открыли модернизированный терминал внутренних рейсов Т1. Реконструкция продолжалась 13 месяцев, а общий объем инвестиций составил около 32 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Как сообщили в Минтранспорта, в церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра – министр транспорта Асел Жанасова, аким Алматы Дархан Сатыбалды, генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан и представители авиационной отрасли.

Перед открытием президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе представил гостям обновленную инфраструктуру терминала.

«Для Алматы, делового и финансового центра страны, развитие аэропорта имеет особое значение. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров, укрепить туристический и деловой потенциал города, а также усилить его роль в качестве одного из крупнейших авиационных хабов региона», — отметила Асел Жанасова.

Реконструкция терминала началась в сентябре 2025 года. Работы проводили поэтапно, поэтому аэропорт продолжал обслуживать пассажиров без остановки работы терминала.

В здании полностью обновили зону регистрации площадью 1 700 квадратных метров и установили 23 новые стойки. Расширили пространство предполетного досмотра, а количество автоматических турникетов для проверки посадочных талонов увеличили с трех до пяти.

Изменения коснулись и зон ожидания. В терминале обновили все восемь выходов на посадку, добавили места для пассажиров и установили три новых телетрапа. Площадь зоны ожидания возле выхода №1 увеличили с 200 до 350 квадратных метров.

Кроме того, модернизировали систему обработки багажа. Общая протяженность багажных конвейеров выросла с 85 до 228 метров. Новая система досмотра позволяет получать трехмерные изображения содержимого чемоданов.

В терминале также обновили системы электроснабжения, вентиляции, отопления и противопожарной защиты. Отремонтировали 14 санитарных комнат, комнату матери и ребенка, заменили лифты и открыли новые торговые точки и заведения общественного питания.

После реконструкции терминал Т1 сможет обслуживать до 9 млн пассажиров в год. Для сравнения, ранее, когда весь пассажиропоток аэропорта обслуживался в одном здании, его пропускная способность составляла около 3,2 млн человек в год.

Модернизация прошла в рамках программы Horizon — первого этапа мастер-плана развития аэропорта Алматы до 2050 года.

В дальнейшем программа предусматривает строительство специализированной площадки для противообледенительной обработки самолетов, новой рулежной дорожки протяженностью 4 километра, реконструкцию взлетно-посадочной полосы, развитие грузовой инфраструктуры и строительство ангара для технического обслуживания воздушных судов.