В аэропорту Астаны пресекли незаконный ввоз более 200 iPhone 18

Сотрудники таможенного поста «Ауежай - Астана» пресекли 10 фактов незаконного ввоза мобильников. Всего выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пассажиры перевозили их в багаже, следуя через «зеленый коридор», то есть без подачи таможенной декларации.

В одном из случаев пассажир пытался ввезти в багаже сразу 50 смартфонов. Всего по выявленным фактам установлено, что 4 человека имели статус индивидуальных предпринимателей, еще 4 ввозили товар без регистрации в качестве ИП.

"КГД напоминает: в отношении мобильных телефонов физическим лицам разрешено перемещать не более 2 смартфонов на одного человека", - говорится в сообщении.

Если количество или характер перемещаемых товаров не соответствуют критериям личного пользования, они подлежат таможенному декларированию и соответствующему таможенному оформлению.

Выявленные мобильники поместили на склад временного хранения. По установленным фактам принимаются меры административной ответственности.