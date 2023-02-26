В аэропорту Астаны прокомментировали скандал, связанный с отменой рейса

Комитет гражданской авиации объяснил причину отмены рейса, что стало поводом для скандала, устроенного разгневанными пассажирами в аэропорту столицы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал КГА .

Фото: adyrna.kz

Причиной отмены рейса стал сильный попутный ветер в аэропорту Шымкента. Вылет вначале был задержан и в дальнейшем отменен.

"По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам.

Во время ожидания вылета, в соответствии с действующим законодательством, пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также, всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.

Вместе с тем, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по данному факту, и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

25 февраля в аэропорту Астаны пассажиры отмененного рейса устроили громкий скандал. Они кидались бутылками и вещами, снесли столбики и оградительные ленты.

Одну из пассажирок привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и побои, нанесенные сотруднику авиакомпании.