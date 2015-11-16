Общество
В аэропорту Астаны введен дополнительный досмотр пассажиров
Учитывая трагические события, произошедшие в последнее время в некоторых зарубежных странах, международный аэропорт Астаны усиливает меры авиационной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на PR-департамент Airport Management Group.

В частности, 14 ноября при входе в пассажирский терминал установлены технические средства досмотра.

"Процедуру досмотра обязаны проходить все пассажиры, провожающие, встречающие их лица, а также персонал аэропорта при входе в пассажирский терминал. Проверка проводится в круглосуточном режиме. В этой связи руководство международного аэропорта Астаны рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт не позднее чем за 3 часа до отправления международных рейсов и за 2 часа до отправления внутренних рейсов", – уточнили в компании.

Согласно международным правилам, напоминает PR-департамент, запрещается перевозка взрывчатых веществ, сжатых и сжиженных газов, легковоспламеняющихся жидкостей, всех видов огнестрельного оружия, колющих и режущих предметов. При этом разрешается везти в ручной клади жидкости, аэрозоли, гели и крема в контейнерах емкостью не более 100 мл. Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание в количестве, необходимом на время полета.

Ежедневно аэропорт Астаны обслуживает до 12 000 пассажиров по 38 направлениям. Данные меры по обеспечению безопасности пассажиров осуществляются в строгом соответствии с требованиями национального законодательства и международных стандартов ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

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