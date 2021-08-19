В аэропорту Нур-Султана открыли экспозицию по Целям в области устойчивого развития
Официальное открытие экспозиции инсталляций по Целям в области устойчивого развития (ЦУР) прошло 18 августа в Нур-Султане на территории АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Мероприятие прошло в рамках сотрудничества АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» с АО «Институт экономических исследований» при поддержке Программы развития ООН, сообщает Kazpravda.kz.
ЦУР – это 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве глобальной стратегии, объединяющей социальные, экономические и экологические вопросы.
Экспозиция состоит из 16 арт-объектов, каждая из которых является отображением одной из ЦУР. ЦУР 17 «Партнёрство в интересах устойчивого развития», по задумке дизайнера, представляют люди — посетители выставки.
Ко всем инсталляциям есть описание на трёх языках. Многие арт-объекты являются интерактивными: к примеру, у инсталляции к ЦУР 11 «Устойчивые города и населённые пункты» есть блокнот с рисунками детей о городах их мечты, который можно пролистать, оставить заметки.
Описание некоторых арт-объектов экспозиции
Инсталляция к ЦУР 1 «Ликвидация нищеты» демонстрирует, что в современном мире все люди взаимосвязаны, благодаря цифровым технологиям, и поэтапная ликвидация нищеты возможна лишь совместными усилиями. Образ ребёнка тоже выбран не случайно, ведь дети – это мост в будущее, и в то же время они являются самой уязвимой категорией населения (примечание: арт-объект представляет собой металлическую статую ребёнка с проводами, символизирующими физические, ментальные и цифровые связи).
Арт-объект к ЦУР 2 «Ликвидация голода» отражает выносливость и сплочённость нашего народа в трудные времена, что даже такой молочный продукт как курт, может спасти многие жизни узников лагерей от голодной смерти (примечание: инсталляция руки, протягивающей курт на солнечном подносе, напоминает о героическом поступке казахов в 30-е годы, когда люди, рискуя жизнью собственных детей, забрасывали куртом измученных женщин-пленниц А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский лагерь жён изменников Родины), чтобы те не умерли от голода).
Инсталляции были изготовлены казахстанским экодизайнером Айгерим Акеновой для Первого регионального саммита по финансированию ЦУР.
Устойчивое развитие возможно при равновесии трёх основных составляющих: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс, отметил заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Бауыржан Мұқан на официальном открытии выставки.
Экологические проблемы, глобальное изменение климата, социальное и гендерное неравенство — только часть системных кризисов и глобальных вызовов, с обострением которых столкнулись страны, корпорации и люди в конце XX — начале XXI века. Это столкновение привело к пересмотру глобального взгляда на мир и осознанию важности устойчивого развития.
Устойчивое развитие — комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Спикер подчеркнул, что открытие экспозиции ЦУР примечательно и тем, что проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, 60-летия Института экономических исследований и 90-летия Международного аэропорта.
По его словам, устойчивый рост экономики в современных условиях, помимо быстрых и хорошо скоординированных шагов, требует более широкого вовлечения населения.
«Поэтому представленные инсталляции могут служить сигналом для людей о необходимости бережного отношения к ограниченным ресурсам нашей планеты», — отметил спикер.
«Все представленные инсталляции ЦУР имеют под собой глубокий смысл, связанный с нашей историей, актуальными вызовами современности. Я думаю, открытие инсталляции ЦУР является хорошим началом для наших с партнёрами дальнейших шагов в сторону устойчивого развития», — заключил спикер.
«Сегодняшняя пандемия и последствия изменения климата, которые мы сполна ощутили в текущем году, как ни что иное подчеркнули связи между экологическими, экономическими и социальными аспектами устойчивого развития, при этом значительно замедлив достижение ЦУР во всех странах мира. В этой связи сегодня как никогда важна слаженная партнёрская работа правительства, частного сектора, гражданского общества и граждан, чтобы убедиться, что мы оставим лучшую планету для будущих поколений. В свою очередь, ПРООН как ведущее агентство ООН по развитию готова и дальше поддерживать национальные усилия по реализации ЦУР в стране», — отметил в своём выступлении заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш.
По словам спикера, работа над Повесткой 2030 в Казахстане началась в 2015 году.
«Показатель изменения климата является самым большим вызовом как для Казахстана, так и для всего мира. В недавнем Глобальном отчёте по изменению климата указано, что температура планеты меняется с большой скоростью. Призываем всех принять во внимание выводы этого отчёта и подумать над тем, как каждый из нас может привнести личный вклад в устойчивое развитие», — подчеркнул Виталий Времиш.
«Мы как ведущий аэропорт в стране не можем оставаться в стороне от экологических проблем, а также вопросов по достижению устойчивого развития. К примеру, аэропорт соблюдает принципы нового Экологического кодекса, принятого недавно в Казахстане. Достижение целей устойчивого развития зависит от каждого из нас», — подытожил первый заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Даулет Хамзин.
25 сентября 2015 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мировые лидеры, в том числе главы государств и правительств приняли Повестку дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также решение проблем, связанных с климатическими изменениями.
Казахстан как страна, взявшая на себя обязательства по выполнению Целей Устойчивого Развития, активно работает по всем направлениям и готова внести свой вклад в успешное достижение глобальных целей.
Координационный совет по Целям устойчивого развития под председательством заместителя Премьер-Министра РК был создан по поручению Премьер-министра РК от 15 августа 2018 года. Координационным органом работы Совета является Министерство национальной экономики. В роли Секретариата по ЦУР выступает АО «Институт экономических исследований», который оказывает экспертно-аналитическую поддержку.
7 июня 2021 года распоряжением Аскара Мамина АО «Институт экономических исследований» официально утверждён Секретариатом Координационного Совета по Целям устойчивого развития.