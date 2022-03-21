В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев сегодня праздничная атмосфера: звучит музыка, сотрудники воздушной гавани раздают бауырсаки и разливают кумыс, в терминале внутренних вылетов установлена юрта, передает Kazprvada.kz.

Пресс-секретарь воздушной гавани Анвар Шалекенов сообщил, что праздничная атмосфера продлится в аэропорту все праздничные выходные.

«Вот и настал день весеннего равноденствия! Наурыз мейрамы несет в себе обновление природы и пробуждение земли от долгих холодных месяцев. Поздравляю всех с этим весенним праздником и желаю отметить его новыми открытиями, мыслями и переменами в вашей жизни! Пускай в душе всегда царит радость и солнечное настроение! Отмечать Наурыз вот в таком формате стало доброй традицией. Но, вот так широко с песнями, танцами и плясками мы отмечаем впервые. Сегодня нашим пассажирам раздают 150 килограмм бауырсаков и разливают 60 литров кумыса», - рассказал пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

Пассажиры внутренних рейсов охотно угощаются бауырсаками, пьют кумыс, танцуют, подпевают артистам казахские песни и фотографируются на память на фоне юрты.

«Сегодня лечу в Алматы с внучкой, обрадовалась вот такому сюрпризу со стороны сотрудников аэропорта. Сегодня у нас национальный праздник – Наурыз. В этот светлый праздник весны и обновления, желаю вам от всей души добра, тепла, благополучия семейного! Пусть дом будет полон радости и счастья! Поздравляю с праздником! Пусть рейсов будет много», - говорит пассажир Нагима Даулетова.