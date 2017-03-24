В Афганистане полицейский убил девять коллег

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Фото с сайта trud.ru
Сотрудник полиции Афганистана расстрелял своих коллег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на trud.ru.

Как сообщается, инцидент произошел в северо-восточной афганской провинции Кундуз у границы с Таджикистаном.

По словам пресс-секретаря местной полиции Махфузуллу Акбари, на шоссе Кундуз – Алиабад сотрудник правоохранительных органов застрелил девять сослуживцев, после чего сбежал с поста с оружием и боеприпасами.

Предположительно убийца связан с одной из антиправительственных групп.

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