В Афганистане полицейский убил девять коллег

Фото с сайта trud.ru
Сотрудник полиции Афганистана расстрелял своих коллег, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на trud.ru
.
Как сообщается, инцидент произошел в северо-восточной афганской провинции Кундуз у границы с Таджикистаном.
По словам пресс-секретаря местной полиции Махфузуллу Акбари, на шоссе Кундуз – Алиабад сотрудник правоохранительных органов застрелил девять сослуживцев, после чего сбежал с поста с оружием и боеприпасами.
Предположительно убийца связан с одной из антиправительственных групп.