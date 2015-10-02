В Афганистане разбился американский самолет "Геркулес"

Представитель Пентагона подтвердил в четверг корреспонденту ТАСС
информацию о крушении на востоке Афганистана американского военно-транспортного самолета C-130 Hercules, сообщает Kazpravda.kz
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"Американский самолет C-130 потерпел крушение в аэропорту города Джелалабад (Афганистан) приблизительно в полночь по местному времени (22.30 мск 1 октября) 2 октября. Состояние пассажиров и членов команды неизвестно. Мы собираем дополнительную информацию", – сказал собеседник агентства.
Ранее телекомпания NBC сообщила, что число жертв происшествия возросло до 12 человек. По данным ее источников в Пентагоне, пятеро из погибших – военные США, пятеро – подрядчики из числа гражданских лиц, еще двое – местные жители-афганцы, которые находились на земле.
Причины авиакатастрофы неизвестны. Сколько всего человек было на борту, не уточняется.
Как отмечают местные СМИ, огонь по самолету не велся.