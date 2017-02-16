В Афинах впервые за 200 лет построят мечеть

В столице Греции впервые за два века построят мечеть, которая будет финансироваться государством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"До сих пор людям, исповедующим ислам, приходилось собираться на намазы где придется. Причем такое положение дел в стране существует порядка 200 лет, со времен Османской империи. План строительства мечети был принят еще в конце XIX века, но до сих пор не был реализован. В прошлом году правительство и парламент проект наконец-то утвердили, закончить все работы планируется в апреле", – говорится в информации.
Пока же греческая мусульманская община, а это порядка полумиллиона человек, вынуждена организовывать импровизированные мечети в съемных квартирах и подвалах, отмечается в сообщении.
"Мы пока терпим подобные места и можем в них молиться. Но наших детей ждет конфликт. Они живут, как греки, а когда хотят помолиться, вынуждены спускаться сюда, в сырость", – поделилась проблемой представитель мусульманской ассоциации Греции Анна Стаму.