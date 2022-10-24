В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом

В Telegram-канале надзорного ведомства появилось опровержение факта задержания сотрудника ДЭР с оружием и веществом, похожим на наркотиками, передает Kazpravda.kz.

"Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности. Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео и информация о задержании человека, который якобы является сотрудником ДЭР. В его автомобиле были найдены наркотики и пистолет.