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Происшествия

В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом

В Telegram-канале надзорного ведомства появилось опровержение факта задержания сотрудника ДЭР с оружием и веществом, похожим на наркотиками, передает Kazpravda.kz.

"Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности. Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу", – говорится в сообщении. 

Ранее в соцсетях появилось видео и информация о задержании человека, который якобы является сотрудником ДЭР. В его автомобиле были найдены наркотики и пистолет. 

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В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом и наркотиками
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