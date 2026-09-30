В Агентстве состоялась диалоговая площадка для комплаенс-служб

Вчера в Астане по инициативе Агентства по делам государственной службы состоялась диалоговая площадка для комплаенс-служб, сообщает Kazpravda.kz

Фото: АДГС

В мероприятии приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай, вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Тұяқбаев, заместитель председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Гульнар Бижанова, региональный советник Управления ООН Владимир Козин, а также комплаенс-офицеры государственных органов, международных организаций, квазигосударственного сектора и бизнес-сообщества.

На диалоговой площадке обсуждались вопросы формирования культуры нетерпимости к коррупции, совершенствования антикоррупционного просвещения и повышения роли комплаенс-служб в укреплении принципов добропорядочности.

Открывая мероприятие, председатель Агентства Дархан Жазықбай отметил, что принципы «Закон и порядок» и «Адал азамат», определенные Главой государства, должны находить отражение и в повседневной деятельности квазигосударственных организаций и субъектов частного сектора. При этом он подчеркнул важность помнить слова Главы государства: «Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами».

Кроме того, он отметил, что ответственность руководителей организаций и профессиональная работа комплаенс-служб играют важную роль в формировании антикоррупционной культуры.

В текущем году приняты законодательные изменения, направленные на обеспечение независимости комплаенс-служб, расширение их полномочий и усиление трудовых гарантий их работников. В ходе диалоговой площадки рассмотрены вопросы реализации новых требований и дальнейшего усиления роли комплаенс-служб в предупреждении коррупции в организациях.

В практической части участники обсудили вопросы выявления и оценки коррупционных рисков, урегулирования конфликта интересов, развития профессиональных компетенций комплаенс-офицеров, а также предложили практические подходы к организации работы по предупреждению коррупции.

Агентство продолжит работу по методическому сопровождению комплаенс-служб, повышению их профессионального потенциала и внедрению эффективных подходов к антикоррупционному просвещению.