В Air Astana прокомментировали ЧП с самолетом в Португалии

Происшествия
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Фото: jn.pt
Руководство Air Astana прокомментировало происшествие с самолетом авиакомпании, которому пришлось аварийно приземлиться на военном аэродроме в Португалии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Самолет Embraer-190, выполнявший 11 ноября 2018 года перегоночный рейс КС1388 из Авиационно-технического центра Лиссабон (Португалия) в Алматы, столкнулся с техническими неполадками сразу после вылета. Первоначальные показания приборов самолета указывали на проблемы со стабилизацией самолета по каналу крена, вследствие этого экипаж испытывал значительные трудности в управлении воздушного судна в плохих погодных условиях. Экипаж принял решение выполнить незапланированную посадку в аэропорту города Бежа (Португалия). Вскоре пилоты смогли восстановить контроль над управлением воздушного судна и с третьей попытки самолет совершил успешную посадку в аэропорту города Бежа", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту находились шесть членов экипажа: три пилота и три инженера. Пассажиров на рейсе не было. 

Воздушным судном управляли опытные пилоты. Командир воздушного судна имеет налет 5340 часов, из них 4000 часов на самолете Embraer-190, в том числе 800 часов в статусе командира воздушного судна. Второй и третий пилоты имеют налет 3000 и 2000 часов соответственно. Все пилоты и инженеры – граждане Казахстана, кроме одного инженера из Великобритании.

Самолет возвращался с технического обслуживания c-check, которое было выполнено сертифицированными специалистами по лицензии EASA Part –145.

Как отметили в авиакомпании, воздушное судно находится в Португалии до завершения расследования, а также выявления и устранения причин инцидента. По факту инцидента Управление по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных инцидентов Португалии начало расследование. Embraer оказывает прямую поддержку авиационным властям, направив в Португалию троих специалистов. Air Astana также направила в Португалию 2 инженеров и 2 пилотов.

Авиалайнер "Эмбраер -190" был получен авиакомпанией в декабре 2013 года с завода-производителя и выполняет рейсы в пределах 2,5 часа полета.

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