В Академии проходит семинар «Коммуна как стимулятор развития экономики и образовательный центр» Официально пресс-секретарь Академии государственного управления при Президенте РК

На открытии мероприятия выступили ректор Академии государственного управления Болатбек Абдрасилов, руководитель Представительства Фонда им. Конрада Аденауэра Томас Хэльм, председатель президиума «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», экс-депутат Мажилиса Парламента РК IV и V созывов Айгуль Соловьева, директор департамента Министерства национальной экономики РК Санат Тунгышбеков.



Целью данного семинара является обсуждение перспектив дальнейшего развития местного самоуправления Казахстана с рассмотрением лучшего европейского опыта.



Перед участниками выступят известные государственные и общественные деятели Германии, такие как бывший депутат Бундестага ФРГ Йохан-Конрад Фромме и экс-бургомистр немецкого города Бенедик Руммелер. Они поделятся опытом Германии по формированию местного бюджета, финансовым взаимоотношениям государственных и местных органов с общинами, стимулированию экономического развития и формированию образовательной политики для местного самоуправления.

По итогам дискуссии будут выработаны рекомендации по совершенствованию местного самоуправления Республики Казахстан в соответствии с 98 шагом Плана нации.



В работе семинара участвуют сотрудники департаментов и управлений Министерства национальной экономики РК, магистранты и докторанты Академии государственного управления при Президенте РК.

