В Академии проходит семинар «Коммуна как стимулятор развития экономики и образовательный центр»

На открытии мероприятия выступили ректор Академии государственного управления Болатбек Абдрасилов, руководитель Представительства Фонда им. Конрада Аденауэра Томас Хэльм, председатель президиума «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», экс-депутат Мажилиса Парламента РК IV и V созывов Айгуль Соловьева, директор департамента Министерства национальной экономики РК Санат Тунгышбеков.
Целью данного семинара является обсуждение перспектив дальнейшего развития местного самоуправления Казахстана с рассмотрением лучшего европейского опыта.
Перед участниками выступят известные государственные и общественные деятели Германии, такие как бывший депутат Бундестага ФРГ Йохан-Конрад Фромме и экс-бургомистр немецкого города Бенедик Руммелер. Они поделятся опытом Германии по формированию местного бюджета, финансовым взаимоотношениям государственных и местных органов с общинами, стимулированию экономического развития и формированию образовательной политики для местного самоуправления.
По итогам дискуссии будут выработаны рекомендации по совершенствованию местного самоуправления Республики Казахстан в соответствии с 98 шагом Плана нации.
В работе семинара участвуют сотрудники департаментов и управлений Министерства национальной экономики РК, магистранты и докторанты Академии государственного управления при Президенте РК.