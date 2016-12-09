В акимате рассказали о тематике ледовых городков Астаны

Столичные ледовые городки будут оформлены с добавлением мотивов международной выставки EXPO-2017. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz
рассказали в акимате Астаны.
Четыре основных ледовых городка в этом году будут расположены у ТРЦ "Хан Шатыр", на городской площади перед зданием акимата, на набережной реки Есиль и в парке "Студенческий".
"Каждый год создается новая концепция оформления города, выставляются светоиллюминационные мерцающие арки и кронштейны с новогодними мотивами, с новым цветовым решением, добавлением нового цвета. В этом году – это бирюзовый оттенок. В преддверии международной выставки, которая будет проходить в следующем году в Астане, ледовые городки будут оформлены с добавлением мотивов международной выставки EXPO-2017", – сообщили в акимате.
Также, по словам уполномоченных за новогоднее оформление, в этом году будет уделено особое внимание украшению набережной Есиля.
Отметим, что всего на территории города будут сооружены 7 ледовых городков, обустроено 11 ледовых катков и горок, установлено 37 елочных конструкций. Основной ледовый городок будет располагаться у ТРЦ "Хан Шатыр".
"Ледовые городки в районе ТРЦ "Хан Шатыр" и на городской площади будут открыты для посещения с 19 декабря. Ледовый городок и каток в парке "Студенческий" на территории площади "Отан қорғаушылар" и каток на набережной реки Есиль откроются 25 декабря", – добавили в городской администрации.
Касательно бюджета строящихся городков в столичном акимате не назвали точную сумму.
"Окончательные расчеты стоимости всех сооружений для организации зимнего досуга жителей и гостей столицы будут произведены после утверждения и монтажа проектов, так как строительство ледовых фигур и горок зависит от погодных условий, и недостаточно низкая температура может повлиять на итоги работы по возведению ледовых городков", – ответили в управлении культуры, архивов и документации Астаны.
Добавим, что в подготовке города к Новому году активно участвуют представители малого и среднего бизнеса.
Напомним, в текущем году была перенесена дата зажжения
главной новогодней елки страны.