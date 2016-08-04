​В «Акку» вернулись лебеди…

– Выпускают! – радостно кричали дети летним вечером в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

У фонтана «Акку», что в этом сквере, собрались десятки людей. Все восторженно наблюдали за тем, как бережно, словно хрус­тальную вазу, сотрудники зоопарка поднесли к чаше фонтана два деревянных ящика, открыли их дверцы, и оттуда выпорхнули белоснежные лебеди. Расправив крылья, величавые птицы опустились на воду и поплыли вглубь водоема. Шум фонтанных брызг приглушили всеобщие аплодисменты и крики «Ура!».

Теперь, как и раньше, этот некогда очень любимый алматинцами фонтан вновь становится для них притягательным местом. Ведь здесь снова плавают лебеди! «Птицы, плывите сюда!» – прильнув к краю фонтана, зовут их дети. А их бабушек и дедушек, мам и пап здесь охватывает ностальгия по молодости, по былой Алма-Ате.

…С начала 60-х годов прошлого века рядом с этим фонтаном находилось одноименное кафе – культовое место для горожан. В «Аккушке», как называли его тогда алма-атинцы, витал дух свободы, романтики и бесшабашности. И она как магнитом притягивала разношерстную и разновозрастную публику. Здесь запросто можно было наткнуться на инструктора исполкома, криминального авторитета, писателя, фарцовщика, музыканта, компанию стиляг… Здесь любил бывать и народный писатель Казахстана Морис Симашко...

Многие алма-атинцы захаживали сюда после прогулки по местному «Бродвею» – улице Калинина (ныне Кабанбай-батыра), что была недалеко от «Акку». Неспешно потягивали шампанское... Здесь спорили, мечтали, влюб­лялись…

«Акку» не давали пустовать школьники и студенты, ведь ко всему прочему в этом кафе было самое вкуснейшее в Алма-Ате мороженое! Столики стояли на берегу небольшого водоема с фонтаном, где плавали почти ручные утки и лебеди – белые и черные. Завсегдатаи этого местечка подолгу и зачарованно любовались его пернатыми постояльцами, с удовольствием бросали им кусочки овощей и редко – кусочки хлеба (большинство «аккушников» знали, что хлеб для лебедей вреден). Эти величавые и грациозные птицы – живой символ «Аккушки» – навеивали раздумья о любви, нежности и романтике.

Пару десятков лет назад это кафе сгорело. Фонтан обветшал, а лебеди и утки вообще куда-то исчезли. В этом пруду они появлялись потом несколько раз. Но ненадолго. Как утверждают старожилы города, в последний раз лебедей они видели здесь пять лет ­назад. А в 2013 году фонтан был реконструирован, и его украсили декоративными фигурками лебедей. И вот на радость всех горожан по инициативе городских властей эти чудные пернатые поселились здесь вновь.

– Торжественный выпуск лебедей в фонтан «Акку» символизирует возрождение одного из самых культовых мест южного мегаполиса, – отметил депутат городского маслихата Константин Авершин.

Крылатых новоселов предоставил алматинский зоопарк, в котором живут 13 лебедей.

– Это лебеди-кликуны, самец и самка, – уточнили его сотрудники. – Мы не сомневаемся, что они образуют пару, и если не в следующем году, то через год принесут потомство. Имен у птиц еще нет, так что пусть их придумают горожане. И очень хочется надеяться, что люди не причинят им вреда.

Уход и охрана лебедей обеспечены за счет городского бюджета. Защищать их от всевозможного вредительства возложено на пункт полиции, расположенный в этом сквере. А корм – зерно, овощи и зелень – поставляет подрядная организация, которая занимается содержанием и обслуживанием сквера. Кормят птиц на островке, который был в этом пруду изначально. Когда же фонтаны отключат, пернатых заберут в зоопарк на зимовку.

Примечательно и то, что над этим прудом раскинулся «Мост влюбленных». Сюда приходят пары и скрепляют любовь замочком со своими именами. Такими символами крепкой любви увешан почти каждый завиточек этого ажурного сооружения. И теперь, любуясь с моста царственными птицами, влюбленные задумываются над смыслом выражения «лебединая верность».