​В Аккудук пришел газ

Женис БАЙТУРИН

Им стал поселок Аккудук Хромтауского района. Здесь построен газорегуляторный блочный пункт, протянуто более 11 км подводящей магистрали, что позволило обеспечить бесперебойным газоснабжением около 500 жителей и 9 коммунально-бытовых и социальных объектов.

Как отметил на торжественной церемонии ввода объекта в эксплуатацию аким области Бердыбек Сапарбаев, в нынешнем году газ пришел во все районные центры области. В нас­тоящее время им обеспечены 92% населения. Теперь голубое топливо подводится в населенные пункты, расположенные близ этих магистралей, и тому свидетельство – село Аккудук. В регионе в рамках инвестпроекта, рассчитанного на 2015–2020 годы, уже построено более 300 км газопроводов. К 2030-му охват природным газом в облас­ти составит 96%.

Компания «КазТрансГаз» в честь 25-летия Независимости РК вручила сертификаты на подключение к газу четырем малообеспеченным семьям села Аккудук. В обслуживании газопроводов в поселке будут участвовать местные жители. В данный момент несколько человек проходят для этого обучение.

Как отметила жительница села Жумасулу Даулетьярова, теперь в Аккудуке есть все условия для нормальной жизни: рядом проходит железная дорога, подведен водопровод, работает Интернет. Она выразила слова огромной признательности Президенту страны, руководству области за поддержку и решение социальных проблем сельского населения.

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