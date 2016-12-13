В Акмолинской области и Астане объявлено штормовое предупреждение

Общество
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Жания Уранкаева
Иллюстрация Kazpravda.kz
В Акмолинской области и Астане продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"14 и 15 декабря на большей части Акмолинской области и в Астане сохранится юго-западный ветер силой 15-20 м\с, с порывами 23-28 метров в секунду, местами метель, гололед", – сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ранее синоптики предупредили о сложных погодных условиях на большей части территории Казахстана в ближайшие дни. 

Напомним, что согласно консультативному прогнозу погоды, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1 градус. При этом местами столбики термометров опустятся до 38 градусов мороза. 

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