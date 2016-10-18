В Акмолинской области и Астане объявлено штормовое предупреждение
Жания Уранкаева
На 19–20 октября в Акмолинской области и Астане объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"В Акмолинской области ожидается снег, местами метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15–20 м/с. В Астане ожидается низовая метель, усиление юго-западного ветра, временами 15–20 м/с",– говорится в распространенной информации.
В Астане, завтра, 19 октября, облачно, временами снег, ночью -5–7, днем -1–3, повышенный северо-западный ветер 9–14 м/с. 20 октября также облачно, временами снег, ночная температура воздуха -5–7, днем -1–3, повышенный северо-западный ветер 7–12 м/с.
Напомним, ранее штормовое предупреждение из-за понижения температуры воздуха было объявлено в пяти областях РК. В Казгидромете также дали прогноз, какой будет зима текущего и весна следующего годов.