В Акмолинской области прошли встречи с депутатами Курултая и представителями Қазақстан Халық Кеңесі

Курултай,Халық Кеңесі

В составе делегации депутат Курултая Асхат Рахимжанов, член Қазақстан Халық Кеңесі Багдат Рахметуллина, а также вице-министр энергетики Ерлан Акбаров

Фото: акимат Акмолинской области

В Акмолинской области с участием представителей Курултая, Қазақстан Халық Кеңесі и ряда министерств прошли встречи с населением, сообщает Kazpravda.kz

Отдельное внимание в ходе встреч было уделено разъяснению Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе».

Участники рабочей поездки встретились с коллективом и студентами университета имени Ш. Уалиханова, а также сотрудниками предприятий «Тыныс» и «Новопэк». В Зерендинском районе диалог продолжился с представителями сферы образования и культуры: состоялись встречи с коллективом районной школы искусств и педагогами школы-гимназии имени Малика Габдуллина.

В центре обсуждения - приоритеты социально-экономического развития страны, модернизация образования и здравоохранения, повышение благосостояния населения, развитие рынка труда и обеспечение устойчивого экономического роста.

«Объявление 2027 года Годом всенародной большой стройки - это масштабная инициатива, которая затрагивает практически каждый регион и непосредственно связана с качеством жизни граждан. Для Акмолинской области эта инициатива имеет особое практическое значение. У каждого района есть свои инфраструктурные потребности, и важно, чтобы при формировании планов строительства учитывались реальные запросы населения. При этом необходимо уделять внимание не только возведению новых объектов, но и качеству строительства, срокам реализации и дальнейшему содержанию инфраструктуры», - отметил депутат Курултая Асхат Рахимжанов.

В Косшы встречи также охватили разные категории населения. Представители Курултая, Қазақстан Халық Кеңесі и Правительства посетили городскую школу-гимназию, поликлинику «Виамедис» и общественный культурно-спортивный комплекс, где пообщались с педагогами, медицинскими работниками и жителями. Участники обсуждали вопросы образования, здравоохранения, социальной политики и экономического развития.

Как отметила депутат Курултая Шолпан Каринова, одна из главных задач таких встреч - не только разъяснить положения Послания, но и услышать граждан.

«Сегодняшняя встреча направлена не только на разъяснение основных направлений Послания, но и на то, чтобы выслушать мнение граждан, установить открытый диалог с обществом. Ведь успешная реализация любой инициативы - результат общей ответственности и единства», - подчеркнула она.

Практическая ценность таких рабочих поездок заключается в возможности увидеть жизнь региона непосредственно на местах, услышать вопросы людей и получить обратную связь от тех, кто ежедневно работает в образовании, промышленности, медицине и других сферах. Для самих жителей это возможность напрямую обозначить темы, которые требуют внимания.

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