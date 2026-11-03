В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии

В Акмолинской области на базе ТОО «Ерейментау-Астық-2014» открылась откормочная площадка мощностью 10 тысяч голов мелкого рогатого скота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Акмолинской области

Из Австралии авиарейсом доставили первую партию племенных овец породы дорпер – 1 100 голов.

Выступая на мероприятии, аким Акмолинской области подчеркнул значимость проекта и его соответствие задачам, обозначенным Главой государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана обозначил развитие мясного кластера как одно из важных направлений агропромышленного комплекса и привел наш регион в качестве примера системной работы в данном направлении. Наша задача – не просто наращивать поголовье скота, а формировать полноценную производственную цепочку: от племенного воспроизводства и откорма до переработки на мясокомбинатах и экспорта готовой продукции. Одним из ключевых элементов концепции станет проект по созданию единой производственной кооперации в Ерейментауском районе с использованием передового канадского опыта», – отметил глава региона.

В общей сложности предприятие планирует приобрести 4 тысячи голов мелкого рогатого скота. Проект реализуется при поддержке программы льготного кредитования «Береке». Регион стал одним из первых, получившим значительный объем финансирования по данной программе.

С прошлого года предприятие экспортирует баранину в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Завоз племенного поголовья позволит увеличить производственные мощности хозяйства и обеспечить дальнейшее развитие экспортного направления.

Концепция предусматривает формирование трех центров племенного воспроизводства, шести крупных откормочных площадок общей мощностью 150 тысяч голов КРС, а также современного мясоперерабатывающего комплекса. Это позволит создать единую производственную цепочку и укрепить позиции региона в мясном животноводстве.

Каждый племенной центр получит свою специализацию. В Ерейментауском и Коргалжынском районах планируется разведение калмыцкой и казахской белоголовой пород КРС, овец породы дорпер. Аккольский и Зерендинский районы сосредоточатся на разведении коров пород ангус и герефорд, а также дорперов. В районе Биржан сал совместно с австрийскими партнерами будет создан репродукторный комплекс по разведению КРС симментальской породы. Завершающим звеном кластера станет мясоперерабатывающий комбинат на территории Республиканской индустриальной зоны в Аршалынском районе, ориентированный на выпуск продукции глубокой переработки для внутреннего и внешнего рынков.

В целом в 2026 году в рамках программ «Опыт СКО», «Береке» и «Игілік» предусмотрен завоз 10 тысяч голов крупного рогатого скота и 6 тысяч голов мелкого рогатого скота. За счет первого транша в размере 15 млрд теңге уже профинансировано шесть инвестиционных проектов. Сегодня в области действуют 9 комбикормовых заводов, 7 крупных откормочных площадок мощность 34 тыс. голов и 23 мясоперерабатывающих предприятия.