В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана

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Президент Таджикистана находится в Казахстане с официальным визитом

Фото: Акорда

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz.

В честь высокого гостя перед резиденцией вертолеты Сил воздушной обороны нашей страны выполнили демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Таджикистана. 
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.


 
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.


 
Затем лидеры прошли в зал переговоров.

Напомним, таджикский лидер прибыл в Астану 5 ноября. В рамках визита он также принял участие в саммите Акабского процесса, посвященном безопасности в сфере искусственного интеллекта.

В саммите приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Среди участников также были спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.

Акабский процесс - международная инициатива Короля Иордании Абдаллы II, запущенная в 2015 году для противодействия терроризму и насильственному экстремизму.

Площадка объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций. Участники обсуждают актуальные угрозы безопасности и согласовывают совместные меры реагирования.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Таджикистан

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