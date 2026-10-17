В Акорде состоялась церемония встречи Премьер-министра Камбоджи

Хун Манет прибыл в Казахстан с официальным визитом

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета, прибывшего в страну с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В резиденции Главы государства состоялась торжественная церемония встречи иностранного гостя.

«В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет представили друг другу членов официальных делегаций», — сообщили в Акорде.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. Президентский оркестр исполнил государственные гимны Казахстана и Камбоджи.