В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Фото: lada.kz

51-летняя жительница Актау Айсара Шоктыбаева ушла из дома 8 декабря и не вернулась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Полицейские и волонтеры продолжают поиски 51-летней Айсары Шоктыбаевой.

В последний раз она попала на кадры камеры видеонаблюдения 8 декабря, когда выходила из дома по адресу: 16 микрорайон, 40 дом, в неизвестном направлении и по настоящее время не вернулась.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы тёмные, глаза карие. Хромает на левую ногу. Носит очки для зрения.

Была одета: бежевая куртка с капюшоном, синяя шапка, серые джинсы и белые кроссовки.

"Всех, кто владеет информацией о ней, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102", – просят добровольцы волонтерского движения "Lider.kz".