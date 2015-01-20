В Актау будут забивать бродячий скот

Фото с сайта Lada.kz
Бесхозно бродячий скот в Актау теперь будет доставляться на убойные пункты. Здесь животные будут содержаться до установления владельцев. Если же владельцы так и не появятся, чтобы вызволить свою скотину, животное будут забивать. Об этом сообщил исполняющий обязанности актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Азамат Кармышев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lada.kz
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Департаменту внутренних дел невыгодно содержать штраф-стоянку для бесхозного скота, поэтому было принято решение доставлять животных, бродящих по городским улицам, на убойные пункты. Здесь владельцы убойных пунктов будут содержать их вместе с другой скотиной, в том числе кормить, пока не найдутся владельцы скотины. Владельцу впоследствии придется оплатить все расходы, включая штраф за нарушение общественного порядка и порчу зеленых насаждений.
Кроме того, как сообщил Азамат Кармышев, в ближайшее время начнется установка бирок и чипов на домашнюю скотину.
"В целях идентификации и учета скота нам из республики выделяются чипы и бирки. Будет создана единая база, где будет собрана информация о каждом животном. В том числе это поможет быстро определять владельцев бесхозной скотины", – отметил Азамат Кармышев.
В Актау уже не первый год существует проблема бродячего скота. Неоднократно животные на дорогах становились причиной дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.