В Актау девушка угнала внедорожник и попала в ДТП

Дорожный инцидент произошёл в 33 микрорайоне Актау. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
По информации очевидцев события, девушка отдыхала вместе с посетителями одной из городских автомоек. Спустя время села за руль чужого автомобиля и угнала его. После попала в ДТП.
Как сообщили в ведомстве, на пульт дежурного поступил вызов о том, что в 33 микрорайоне произошла авария с внедорожником.
"На место аварии незамедлительно выехали сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау. Выяснилось, что девушка была пьяна. Она выехала на обочину и перевернулась. Машина водворена на штрафную стоянку", - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
На нарушительницу был оформлен протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) и 610 КоаП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Обстоятельства происшествия выясняются.
