В Актау катер столкнулся со скалой, есть погибшие

30 августа в 22:56 в акватории Каспийского моря в районе 5-го микрорайона города Актау произошло столкновение катера со скалой, выступающей над поверхностью воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На борту катера находились семь человек. В результате происшествия пять пострадавших были доставлены на берег и переданы медицинским работникам. С различными травмами они госпитализированы в медицинские учреждения.

"В ходе поисково-спасательных работ из воды были обнаружены и извлечены тела двух мужчин", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента полиции, Центра медицины катастроф МЧС, службы скорой медицинской помощи, а также гражданские плавсредства.

По данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.