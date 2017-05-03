В Актау люди застряли на колесе обозрения

В парке "Акбота"3 мая несколько жителей Актау на полчаса стали "пленниками" колеса обозрения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
"Автомат выбило, прекратилась подача электричества.Пострадавших нет, занято было всего две кабинки. Сняли их быстро, за 15-20 минут. Вручную прокрутили механизм и спустили кабинки, чтобы люди смогли выбраться", – рассказали специалисты.
Владелец аттракциона, предприниматель Булат Есеналиев, отметил, что сбой в работе аттракциона произошел из-за того, что при укладывании брусчатки был поврежден кабель, идущий к двигателю. "На аттракционе в этот момент находились всего четыре человека. Никто из них не пострадал", – сказал предприниматель.
Колесо обозрения в Актау запустили 1 мая.
