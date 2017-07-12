В Актау открыли скейт-парк

В 1-м микрорайоне Актау открыли скейт-парк. Специальные сооружения для любителей экстремального спорта установили в парке "Акбота", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lada.kz
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Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Амангали Нурдаулетов, скейт-парк – один из четырех спортивных объектов, которые обещают построить в Актау в этом году.
По его словам, площадки планируют построить в 31-м и 6-м микрорайонах. Также в планах – строительство урбан-центра на спуске в 7-а микрорайоне.
"По поручению акима Мангистауской области в 1-м микрорайоне Актау установлен скейт-парк. Мы планируем установить еще один или два аналогичных парка на побережье", – сказал Амангали Нурдаулетов.
В следующем году в регионе намерены установить 17 спортивных площадок.
"Цель этого проекта – сделать спорт и другие увлечения доступными для молодежи. Чтобы они могли бесплатно заниматься и не тратили свое время, слоняясь по улицам", – отметил Амангали Нурдаулетов.